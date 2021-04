Gigliola Cinquetti si vaccina con AstraZeneca in diretta TV a «Oggi è un altro Giorno» (Di lunedì 12 aprile 2021) Gigliola Cinquetti - Oggi è un altro Giorno Gigliola Cinquetti, classe 1947, è pronta per essere vaccinata e ha deciso di farlo in diretta TV. La cantante di Non ho l’età, da tempo tra gli “affetti stabili” di Serena Bortone a Oggi è un altro Giorno, nella giornata di domani – martedì 13 aprile – riceverà la sua prima dose di vaccino AstraZeneca. “Domani la nostra Gigliola si vaccinerà in diretta perché, giustamente, abbiamo deciso di dare il buon esempio” annuncia la conduttrice nella diretta odierna. La Cinquetti, ospite in studio, ci tiene a spiegare l’importanza del vaccino, lanciando un ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 12 aprile 2021)è un, classe 1947, è pronta per essereta e ha deciso di farlo inTV. La cantante di Non ho l’età, da tempo tra gli “affetti stabili” di Serena Bortone aè un, nella giornata di domani – martedì 13 aprile – riceverà la sua prima dose di vaccino. “Domani la nostrasi vaccinerà inperché, giustamente, abbiamo deciso di dare il buon esempio” annuncia la conduttrice nellaodierna. La, ospite in studio, ci tiene a spiegare l’importanza del vaccino, lanciando un ...

