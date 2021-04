Gianni Chiarini | le borse timeless dall’estetica italiana

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 aprile 2021) Artigianalita?, innovazione e tutta la bellezza tipica del Made in Italy. Ovvero quello che Gianni Chiarini, brand fiorentino di accessori in pelle, vuole raccontare nelle sue collezioni. Le sue borse, infatti, caratterizzate da un design semplice e raffinato, si distinguono dalle altre per avere silhouette senza eccessi e sempre riconoscibili, ma anche per l’utilizzo di materiali di alta qualità. Del resto il luogo che ha visto nascere il marchio è Firenze, città simbolo della pelletteria di alta gamma.