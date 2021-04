Giallo su Ibra al ristorante nonostante la zona rossa (Di lunedì 12 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic al ristorante nonostante la zona rossa. E’ quanto rivelato da FanPage, che ha documentato come l’attaccante rossonero sia stato pizzicato in un locale di Milano nonostante la zona rossa (in vigore fino a ieri, domenica 11 aprile), nella quale è vietata l’apertura delle attività di ristorazione con servizio al tavolo. Le foto riportate L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) Zlatanhimovic alla. E’ quanto rivelato da FanPage, che ha documentato come l’attaccante rossonero sia stato pizzicato in un locale di Milanola(in vigore fino a ieri, domenica 11 aprile), nella quale è vietata l’apertura delle attività di ristorazione con servizio al tavolo. Le foto riportate L'articolo

Advertising

infoitsport : Il giallo dell'espulsione a Ibra. Spunta un video, Zlatan dice: 'Mi sembra strano' - Rougenoir1978 : @ilfumalu @otiskane @matty23_ @pisto_gol Li ha già presi e non arbitrerà il Milan per un po’, tipo come per l’Inter… - DevilDollmusic : @Alfonso04642363 @WazzaFit @pisto_gol Il punto e' che Ibra ha preteso una risposta dall'arbitro.Una cosa che e' dur… - AlessandroAna15 : @robylum @marcovarini @notgiorgiab @Ibra_official È da giallo al massimo - Roberto71885654 : @NonEvoluto Visto ieri fiorentina atalanta Almeno 3 falli da ammonizione e un paio di fanculo all'arbitro. Zero gia… -