Genova insolita | luoghi da scoprire e delizie da assaggiare

(Di lunedì 12 aprile 2021), schiacciata fra il mare e ripide montagne, ha dovuto inventare soluzioni creative per potersi muovere lungo la costa o in verticale. Anche per questo è una città straordinaria. Ecco allora ...

Advertising

Genevie36367412 : RT @ilsecoloxix: #Genova, insolita nevicata di primavera. Fiocchi su tutta la città e nell’entroterra LEGGI ?? - petro6965 : RT @GenovaOnline: Genova, insolita nevicata di primavera. Fiocchi su tutta la città e nell’entroterra - GenovaOnline : Genova, insolita nevicata di primavera. Fiocchi su tutta la città e nell’entroterra - Sampfan : RT @ilsecoloxix: #Genova, insolita nevicata di primavera. Fiocchi su tutta la città e nell’entroterra LEGGI ?? - Miti_Vigliero : RT @ilsecoloxix: #Genova #Neve #Fiocchidiprimavera Ha stupito tutti, questa mattina poco dopo mezzogiorno, l’insolita nevicata di primavera… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova insolita

TGCOM

Con un ascensore fino a Castello D'Albertis - Se un normale ascensore non vi sembra abbastanza curioso,offre un mezzo di trasporto piuttosto particolare: l'ascensore di Montegalletto, ...... 21 anni da compiere tra due giorni, è ampiamente il primato personale su questadistanza (... Lo junior del Cusarriva a 71,47 con l'attrezzo di categoria da 6 kg per salire nelle liste ...Anche per questo è una città straordinaria. Ecco allora sette luoghi affascinanti a Genova, che potrete raggiungere facilmente ma con mezzi di trasporto molto insoliti; e sette consigli su come ...Genova – Trionfa la Rai nell’assegnazione dei diritti per i prossimi Mondiali di calcio in Qatar. Contrariamente a quanto anticipato ieri da indiscrezioni, la Fifa ha ufficializzato che Rai ha acquisi ...