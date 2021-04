Gelmini “Maggio sarà il mese della ripartenza”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 aprile 2021) “La priorità del Governo è mettere in sicurezza le persone anziani e fragili e qui nelle Marche si sta procedendo speditamente soprattutto rispetto agli over 80” ha detto il ministro per gli Affari regionali, Mariastellaal suo arrivo ad Ancona, prima tappa del suo tour nelle Marche. tvi/mrv su Il CorriereCittà.