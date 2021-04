Gelate in Gallura | anche Loiri Porto San Paolo chiede lo stato di calamità naturale

(Di lunedì 12 aprile 2021) Danni alle coltivazioni dopo la gelata, Algherolodi(Visited 76 times, 80 visits today) Notizie Simili: Dalla bassaa Nuoro, per i locali non si… I 10 ...

zazoomblog : Gelate improvvise in Gallura danni ai vigneti. A rischio anche le altre coltivazioni - #Gelate #improvvise… - infoitinterno : Gallura, la primavera ancora lontana, rischio gelate -

... Dalla bassaa Nuoro, per i locali non si… I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Temperature basse e, a rischio le… Un giovanissimo fantino di Santa Teresain&...che hanno riguardato anche lae l'agro di Olbia. La mozione, che dovrà essere discussa in Consiglio, impegna il Presidente della Regione e l'Assessore dell'Agricoltura a disporre che ...Da Alghero fino al sassarese, Gallura, Goceano, Baronia, Marghine, Oristanese, Medio Campidano, Sulcis, Parteolla: le gelate hanno bruciato migliaia di ettari di colture. Le temperature alte delle ...Le gelate di questi ultimi giorni hanno causato gravi danni ai ... Il siando Albieri aggiunge anche che «come Unione dei Comuni dell'Alta Gallura, facendoci portavoce delle sollecitazioni dei nostri ...