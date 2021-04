(Di lunedì 12 aprile 2021) Doveva essere una domenica di lavoro come tante altre in casae invece è stata al limite del drammatico. Come comunicato dalla stessa società turca, nel corso dell'ultimonamento, due calciatori Radamele Karem Akturkoglu sono stati protagonisti di un brutto e fortuitodi gioco che ha portato l'attaccante colombiano ad avere la peggio.e operazionecaption id="attachment 994211" align="alignnone" width="413" Galatasary(getty images)/captionIl centravanti delinfatti, nel corso della seduta di domenica mattina, ha avuto uno scontro di gioco durissimo con il compagno di squadra Karem Akturkoglu subendo diverse...

Advertising

ItaSportPress : Galatasaray, fratture alle ossa facciali per Falcao dopo incidente in allenamento - -

Ultime Notizie dalla rete : Galatasaray fratture

Goal.com

Si sono vissuti momenti drammatici stamattina al centro d'allenamento del: come comunicato in una nota dal club turco, c'è stato un violento impatto tra Radamel Falcao e il compagno di squadra Kerem Akturkoglu durante la sessione svolta agli ordini del tecnico ...L'attaccante delinfatti, nel corso della seduta di domenica mattina, ha avuto uno ... gli esami ai quali il campione colombiano è stato sottoposto hanno evidenziatoalle ossa ...L’attaccante del Galatasaray, Radamel Falcao, ha subito un grave infortunio in allenamento. Già nelle prossime ore sarà sottoposto a intervento.Calcio - Galatasaray, l'attaccante Radamel Falcao ha rimediato la frattura dellefrattura ossa facciali in uno scontro in allenamento.