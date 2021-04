Gagarin | lo Shuttle e la Luna L’avventura spaziale raccontata da Franco Malerba

(Di lunedì 12 aprile 2021) All’inizio fu pura competizione geopolitica, poi divenne ricerca scientifica, sviluppo industriale, fino alla convergenza di tutti e tre mondi, oggi protagonisti di una nuova era dell’esplorazione. È così chericostruisce le ricorrenze di questo 12 aprile, dalla celebre “Terra blu” vista da Jurijnel suo viaggio del 1961, al volo inaugurale del 1981 dello Space, il veicolo che ha fatto la storia del primato americano nel successivo trentennio. Malebra è stato il primo italiano nello Spazio: nel 1992 trascorse circa otto giorni oltre l’atmosfera, tutti a bordo dello SpaceAtlantis per la missione STS-46, con il compito di effettuare l’esperimento Tss-1, anche noto come “satellite al guinzaglio”. A sessant’anni dal primo uomo nello Spazio, ...

Il primo astronauta italiano ha spiegato: "Nelle nostre missioni delloanni dopo, dove si ... Nel caso diquesta percentuale era molto più elevata". Sfoglia gallery Adesso abbiamo ...... per circa un'ora ricorderemo queste importanti ricorrenze con l'intervento di una serie di esperti che si alterneranno fra loro per aiutarci a capire che le imprese die dello Space...Magellano dell'Universo”. “Colombo dello spazio”. Con soprannomi così è ovvio che a lui siano dedicate, il 12 aprile, la Giornata della Cosmonautica o la rampa di lancio, in Kazakistan, dalla quale so ...GROSSETO – Domenica 12 aprile, Yuri's night, celebrazione internazionale in onore di Yuri Gagarin, primo uomo nello spazio, il sole sorge alle 6.38 e ...