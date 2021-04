Furto di dati su Clubhouse? Accuse rinviate al mittente

(Di lunedì 12 aprile 2021) C’è stato forse ildisudi ben 1.3 milioni di profili del nuovo social solo sonoro? Nelle ultime ore è stato pubblicato un report che andrebbe proprio in questa direzione, condiviso dal canale social Twitter Techmeme. L’accusa di non aver reso pubblico un attacco hacker non è per nulla di poco conto ma proprio lo staff della nuova piattaforma avrebbe negato tutti. Il report parlerebbe di ben 1,2 milioni di profili hackerati. Itrafugati sarebbero i seguenti: ID social, nome del profilo , URL della foto, numero di follower, data di creazione dell’accountma anche informazioni parallele relative al nome utente Instagram e Twitter. Insomma, le informazioni non sarebbero poche ma nessun episodio di attacco malevolo è stato confermato fino a questo momento. Non ...

