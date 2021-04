Funerale principe Filippo: Harry è arrivato a Londra senza Meghan. Le ultime notizie (Di lunedì 12 aprile 2021) Londra, 12 aprile 2021 - Il principe Harry è arrivato a Londra dove sabato prossimo saranno celebrati i funerali del nonno, il principe Filippo morto venerdì scorso a 99 anni. Il secondogenito di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021), 12 aprile 2021 - Ildove sabato prossimo saranno celebrati i funerali del nonno, ilmorto venerdì scorso a 99 anni. Il secondogenito di ...

