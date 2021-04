Friends: la reunion che stavamo tutti aspettando da 17 anni (Di lunedì 12 aprile 2021) Su HBO MAX arriva la speciale reunion di Friends, una delle serie che si è guadagnata un posto indelebile all’interno della storia televisiva statunitense e non solo Era il Settembre del 2004 quando, per l’ultima volta, il pubblico si preparava a salutare quei sei amici di New York dopo averli seguiti per ben 10 stagioni nello loro avventure, delusioni sentimentali, nuovi impieghi e lavori fallimentari. Col tempo, Friends è diventata un vero e proprio cult televisivo, tanto da poterla considerare come la sitcom più famosa della storia (!). Un fenomeno che ha trasformato Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler e Joey in icone della cultura pop, regalando a quest’ultima una sconfinata serie di gang (“We were on a break” o “How you Doin?” ricordano nulla?) e situazioni a volte comiche a volte commoventi, che ancora oggi tengono ... Leggi su zon (Di lunedì 12 aprile 2021) Su HBO MAX arriva la specialedi, una delle serie che si è guadagnata un posto indelebile all’interno della storia televisiva statunitense e non solo Era il Settembre del 2004 quando, per l’ultima volta, il pubblico si preparava a salutare quei sei amici di New York dopo averli seguiti per ben 10 stagioni nello loro avventure, delusioni sentimentali, nuovi impieghi e lavori fallimentari. Col tempo,è diventata un vero e proprio cult televisivo, tanto da poterla considerare come la sitcom più famosa della storia (!). Un fenomeno che ha trasformato Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler e Joey in icone della cultura pop, regalando a quest’ultima una sconfinata serie di gang (“We were on a break” o “How you Doin?” ricordano nulla?) e situazioni a volte comiche a volte commoventi, che ancora oggi tengono ...

SkyTG24 : Friends, al via la prossima settimana le riprese della reunion - _cIarissa_ : Comunque io felicissima sì per la reunion di Friends non vedo l'ora ma ancora non ho capito cosa sarà in concreto - n0faxgiven : Non sto piangendo, mi è entrata la friends reunion in un occhio #FriendsReunion - cannibal_kid : RT @SpikeItalia: Dopo oltre un anno di attesa, siamo pronti! #Friends #FriendsReunion - SpikeItalia : Dopo oltre un anno di attesa, siamo pronti! #Friends #FriendsReunion -

Ultime Notizie dalla rete : Friends reunion Friends: The Reunion: riprese finite per lo speciale di HBO Max Tutto pronto per la reunion di Friends , questa volta non c'è margine di errore! Su Instagram, infatti, è stata annunciata la fine delle riprese di Friends: The Reunion , speciale che ha riunito i sei amici di Manhattan ...

'Friends': finite le riprese della reunion con il cast originale Ad annunciarlo è la pagina Instagram ufficiale della famosa comedy americana, che ha postato sabato sera una foto del logo 'Friends: The Reunion' con la caption: ' Abbiamo finito. Potremmo ESSERE più ...

"Friends", al via la reunion. Ecco che fine hanno fatto i protagonisti Corriere della Sera Terminate le riprese di “Friends: The Reunion” Non dovrebbe essere un super episodio, ma uno speciale che vedrà nuovamente le sei star insieme davanti alle telecamere. Ancora non sappiamo quando e dove potremo vederlo in Italia ...

Friends: finalmente finite le riprese della reunion per HBO Max Le riprese della reunion di Friends sono giunte al termine: ciò vuol dire che a breve arriverà su HBO Max, per la gioia di tutti i fan ...

