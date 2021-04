Fratoianni all’attacco: “Studentessa bendata durante interrogazione? Aberrazione, chiederò spiegazioni al ministro Bianchi” (Di lunedì 12 aprile 2021) "Che ad una Studentessa del liceo Montanari di Verona, nel corso di un'interrogazione di tedesco durante una lezione a distanza sia stato chiesto di bendarsi per verificare la sua preparazione, come raccontano in questo giorni alcuni media, a me pare un'Aberrazione bella e buona. Hanno fatto bene gli altri studenti a protestare e a rendere nota questa vicenda". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 aprile 2021) "Che ad unadel liceo Montanari di Verona, nel corso di un'di tedescouna lezione a distanza sia stato chiesto di bendarsi per verificare la sua preparazione, come raccontano in questo giorni alcuni media, a me pare un'bella e buona. Hanno fatto bene gli altri studenti a protestare e a rendere nota questa vicenda". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Fratoianni all’attacco: “Studentessa bendata durante interrogazione? Aberrazione, chiederò spiegazioni al ministro… - ldigiov : Draghi a Tripoli, sinistra all'attacco per i migranti: 'Il premier chiama salvataggi i lager in Libia' - bizcommunityit : Draghi a Tripoli, sinistra all'attacco per i migranti: 'Il premier chiama salvataggi i lager in Libia' - Sfn1974 : Draghi a Tripoli, sinistra all'attacco per i migranti: 'Il premier chiama salvataggi i lager in Libia'… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni all’attacco La Lega a Livorno chiede indagini sui matrimoni gay. Il Pd: «Tristi schedature» Corriere della Sera