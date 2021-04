Foto dal primo giorno di riapertura del luna park di Coney Island (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo cinema, arene sportive e alcuni teatri (tutti a capienza limitata), a New York hanno finalmente riaperto le giostre dell’iconico luna park di Coney Island. Anche qui la capacità è ridotta al 33%, con mascherine e distanziamento obbligatorio, ma è uno dei tanti segnali di ritorno a quella che ormai tutti definiscono la nuova normalità. Alla riapertura si è presentato anche il sindaco Bill de Blasio che ai piedi della storica Wonder Wheel alta 45 metri, ha annunciato che anche le spiagge del quartiere, solitamente affollate in estate, apriranno come di consueto alla fine di maggio. Wired. Leggi su wired (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo cinema, arene sportive e alcuni teatri (tutti a capienza limitata), a New York hanno finalmente riaperto le giostre dell’iconicodi. Anche qui la capacità è ridotta al 33%, con mascherine e distanziamento obbligatorio, ma è uno dei tanti segnali di ritorno a quella che ormai tutti definiscono la nuova normalità. Allasi è presentato anche il sindaco Bill de Blasio che ai piedi della storica Wonder Wheel alta 45 metri, ha annunciato che anche le spiagge del quartiere, solitamente affollate in estate, apriranno come di consueto alla fine di maggio. Wired.

Foto dal primo giorno di riapertura del luna park di Coney Island Con una campagna vaccinale che ha messo la quarta, negli Stati Uniti vengono lentamente riaperte tutte le attività. Negli scorsi giorni è stato il turno dello storico luna park di Coney Island ...

