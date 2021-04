Forse non tutti sanno che il Vermentino di Gallura forse non è davvero nostro

Advertising

raffaellapaita : È sconfortante che nemmeno con l'irripetibile opportunità del Recovery Fund si voglia realizzare il… - borghi_claudio : @GaIadhrim @corrado_soldato @Gilgamesh__Fate Se abbiamo più credito politico è perchè evidentemente ce lo siamo gua… - RealEmisKilla : Per favore smettetela di confondere la scienza con la politica. Chi governa forse starà facendo le cose con la mano… - nagia59 : RT @103puntifelici: “ho messo il tuo maglione, è grande ma mi piace” L’affetto che oggi li lega, forse, non lo spaventa più ??? #tzvip htt… - MLicenza : RT @Poesiaitalia: “Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L'opera dello scrittore è soltanto uno strumento ottico offerto al lettore… -

Ultime Notizie dalla rete : Forse non

Wired Italia

complice il suo incidente dei giorni scorsi, il nervosismo e l'impossibilità di fare quello ...a galla la vera indole delle persone e così ecco che il nostro Gazza è partito all'attacco e...Messe da parte le lacrime, chesaranno affrontate questa sera in puntata, per Valentina Persia è stata una settimana molto complicata. Il fatto diandare in onda giovedìha permesso ai ...forse sarebbe stato meglio modulare gli aiuti favorendo chi si impegnava ad aprire... Pazienza, adesso bisogna ripartire davvero, «ridisegnare il futuro» come ha incitato a fare il presidente Draghi e ...Meno proclami e più azioni: se questo è stato sin dall’inizio lo stile del nuovo esecutivo, appare davvero opportuna una certa moderazione nelle pubbliche promesse in tema di pandemia. Tuttavia, ...