Florenzi si racconta | La maglia della Roma | una seconda pelle

Alessandro Florenzi si racconta: 'La maglia della Roma è una seconda pelle. Il mio ricordo più bello...'

Commenta per primo Alessandro, terzino del Paris Saint - Germain , di proprietà della Roma , parla alla rubrica My Journey to Paris : 'Vitina è il quartiere dove sono nato e ho passato l'infanzia. Lo ricordo sempre con ...... gli juventini Bonucci e Bernardeschi, i giocatori del Psg Verratti e, i portieri Cragno e Sirigu, Grifo e Pessina .Commenta per primo Alessandro Florenzi, terzino del Paris Saint-Germain, di proprietà della Roma, parla alla rubrica My Journey to Paris: “Vitina è il quartiere dove sono nato e ho passato l’infanzia.Il terzino attualmente in forza al Paris Saint-Germain: "Per me il giallorosso è una seconda pelle. A Parigi voglio vincere qualcosa di importante" ...