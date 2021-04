Florenzi ancora innamorato della Roma: “La maglia giallorossa mia seconda pelle” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Paris Saint-Germain è vicino alla seconda semifinale di Champions League consecutiva. Un traguardo stregato per tanti anni e ora divenuto molto più abbordabile. Domani i parigini dovranno difendere il 3-2 ottenuto in casa del Bayern Monaco. Basterà non perdere con due gol di vantaggio o con risultati che vanno dal 4-3 in crescendo. I francesi potranno contare sull'esperienza internazionale di Alessandro Florenzi: l'esterno ha già vissuto notti magiche a Roma.caption id="attachment 1112735" align="alignnone" width="3785" Florenzi, getty images/captioninnamoratoAi canali ufficiali del Psg, Florenzi ha parlato del suo amore per la Roma: "Mi porto dentro due grandi emozioni: la prima è aver vinto lo scudetto con la Primavera da capitano, la seconda ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Paris Saint-Germain è vicino allasemifinale di Champions League consecutiva. Un traguardo stregato per tanti anni e ora divenuto molto più abbordabile. Domani i parigini dovranno difendere il 3-2 ottenuto in casa del Bayern Monaco. Basterà non perdere con due gol di vantaggio o con risultati che vanno dal 4-3 in crescendo. I francesi potranno contare sull'esperienza internazionale di Alessandro: l'esterno ha già vissuto notti magiche a.caption id="attachment 1112735" align="alignnone" width="3785", getty images/captionAi canali ufficiali del Psg,ha parlato del suo amore per la: "Mi porto dentro due grandi emozioni: la prima è aver vinto lo scudetto con la Primavera da capitano, la...

Advertising

ItaSportPress : Florenzi ancora innamorato della Roma: 'La maglia giallorossa mia seconda pelle' - - ParmeshSriv : RT @CalcioDatato: Toloi in zone avanzate del campo non è una novità ma con l'Atalanta che imposta a 4 per larghi tratti della partita il su… - CalcioDatato : Toloi in zone avanzate del campo non è una novità ma con l'Atalanta che imposta a 4 per larghi tratti della partita… - GiorgioGigante : @GiallorossoG @OfficialASRoma @ASRomaEN @EdDzeko @OfficialRadja @Kevin_strootman @Florenzi @OfficialEl92… - phiol97 : @mattiamelara__ Pensavo ti riferissi alla partita di stasera. Se guardiamo il mercato ha ancora più meriti allora!… -