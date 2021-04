Fioramonti Facciamo Eco | con la Dad danni notevoli Attivare subito assistenza psicologica agli studenti

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Il livello di disagio psicologico provato dai giovani, soprattutto dadolescenti, in questo ultimo anno si sta tramutando in un sentimento di rabbia. Per rispondere in modo efficace al grido di aiuto che viene dal mondo giovanile, la Scuola è l’unico luogo in grado di offrire un punto di riferimento.” L'articolo .

... Di Giorgi, Quartapelle Procopio, Lorenzin, Serracchiani, Viscomi, Schirò, Rizzo Nervo,, ... Come cicarico periodicamente di salvare Alitalia o della realizzazione e della ......rivolto al premier Mario Draghi e al ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani da Lorenzo, ex ministro dell'Istruzione, attraverso il nuovo gruppo parlamentareECO -...In scadenza i termini per le domande di mobilità dei docenti: nonostante il blocco quinquennale per i neoassunti e la «ferma» triennale per i titolari di sede negli ultimi tre anni si sono spostati in ...Ovvio: Gianmario Fioramonti. Che aveva da poco fallito l’assalto al Parlamento europeo, tra le file del non brillantissimo partito dell’ex ministro montiano Mario Mauro, “Popolari per l’Italia ”.