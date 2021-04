Fiom-Cgil | “Licenziamenti? A Bologna la reazione sarebbe forte”

Leggi su dire

(Di lunedì 12 aprile 2021) BOLOGNA – Il premier Mario Draghi ha confermato che il blocco dei licenziamenti finirà a giugno, ma la Fiom-Cgil non registra ‘segnali’ che possano far pensare a smottamento nelle aziende metalmeccaniche di Bologna. “Anche perché le imprese sanno che se qualcuno pensa di partire con i licenziamenti, la reazione sarà forte“, avverte il segretario Michele Bulgarelli a margine della presentazione dai dati sull’applicazione delle misure di sicurezza anti-Covid in fabbrica. “Non ho segnali che lo si voglia fare, se escludiamo le crisi consolidate che stiamo seguendo. Le imprese lo sanno cosa succede il giorno dopo”, ribadisce il sindacalista. Del resto, fa notare, l’utilizzo della “cassa Covid ha permesso alle imprese di ricaricare gli ammortizzatori ordinari”. Insomma, i margini per affrontare eventuali momenti di difficoltà ci sono.