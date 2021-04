Figliuolo risponde a De Luca: “Nessuna deroga alle regioni sui vaccini” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il piano di De Luca, in merito alle vaccinazioni, potrebbe non vedere mai la luce. Il presidente della Regione Campania, infatti, si auspicava di poter vaccinare le categorie economicamente più indicate, dopo gli anziani e le persone fragili, ma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è arrivata la replica, in una nota ufficiale. Con riferimento alle dichiarazioni del Presidente della Regione Campania, il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ribadisce che la campagna vaccinale deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe ai principi che lo regolano, facendo riferimento all’Ordinanza n. 6, che indica le categorie prioritarie di persone da proteggere dal Covid-19. L’obiettivo è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021) Il piano di De, in meritovaccinazioni, potrebbe non vedere mai la luce. Il presidente della Regione Campania, infatti, si auspicava di poter vaccinare le categorie economicamente più indicate, dopo gli anziani e le persone fragili, ma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è arrivata la replica, in una nota ufficiale. Con riferimentodichiarazioni del Presidente della Regione Campania, il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paoloribadisce che la campagna vaccinale deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe ai principi che lo regolano, facendo riferimento all’Ordinanza n. 6, che indica le categorie prioritarie di persone da proteggere dal Covid-19. L’obiettivo è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, ...

