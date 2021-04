FIGC, la lettera di Gravina a Draghi: “Teniamo l’Europeo in Italia” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nel fine settimana, ha inviato al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi una lettera che aveva come oggetto gli Europei di giugno.Il numero uno della Federcalcio ha scitto al premier perché si adoperi "affinchè la UEFA possa confermare l’assegnazione dell’evento inaugurale" dell’Europeo "e delle successive gare previste nel nostro Paese".Secondo quanto appreso dall’Ansa, nella lettera di Gravina, il numero uno della Federcalcio sottolinea il termine del 19 aprile "per assicurare" la presenza del 25% di pubblico allo stadio Olimpico di Roma come richiesto dalla UEFA stessa.Gravina pur nella "consapevolezza della fase critica" attraversata del Paese, auspica che il premier "condivida con la ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 aprile 2021) Il presidente della, Gabriele, nel fine settimana, ha inviato al presidente del Consiglio dei Ministri Mariounache aveva come oggetto gli Europei di giugno.Il numero uno della Federcalcio ha scitto al premier perché si adoperi "affinchè la UEFA possa confermare l’assegnazione dell’evento inaugurale" del"e delle successive gare previste nel nostro Paese".Secondo quanto appreso dall’Ansa, nelladi, il numero uno della Federcalcio sottolinea il termine del 19 aprile "per assicurare" la presenza del 25% di pubblico allo stadio Olimpico di Roma come richiesto dalla UEFA stessa.pur nella "consapevolezza della fase critica" attraversata del Paese, auspica che il premier "condivida con la ...

