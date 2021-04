(Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - Un azzurroentra nella commissione Sport, cultura, legalità e salute del, organo consultivo della Presidenza deldei ministri, istituito per favorire l'interlocuzione con le Istituzioni sulle politicheli. Si tratta di Nino, coordinatore di Forza Italiadella provincia di Enna, 33 anni, laureato in Giurisprudenza e abilitato all'avvocatura. "Un importante riconoscimento per il lavoro di Forza Italia: l'Assemblea generale lo ha eletto con 20 voti a favore e un astenuto. Il, a cui aderiscono, fra le tante organizzazioni, i maggiori sindacati e la Figc, esprime pareri e formula ...

TV7Benevento : Fi: il siciliano Ginardi nel Consiglio nazionale giovani... - GiornaleLORA : Un azzurro siciliano entra nel Consiglio nazionale giovani: è il coordinatore provinciale di Enna, Nino Ginardi -

Ultime Notizie dalla rete : siciliano Ginardi

SardiniaPost

La mafia, che da sempre soffoca lo sviluppo, schlerotizzato in rigide strutture ... Le parole della senatrice sono state applaudite dal coordinatore di FI giovani di Enna,, e dal ......, lavorando a iniziative di utilità sociale e creando un network virtuoso di idee e professionalità.' 'A guidare la squadra di Mente Pubblica in Sicilia - annuncia il Presidente- ...“Il Cng è un’importante finestra a cui mi affaccerò dalla Sicilia in rappresentanza di Forza Italia giovani – ha detto Ginardi -. Questa è un’occasione incredibile e voglio considerarmi uno strumento ...“Un importante riconoscimento per il lavoro di Forza Italia giovani: l’Assemblea generale lo ha eletto con 20 voti a favore e un astenuto. Il consiglio nazionale, a cui aderiscono, fra le tante organi ...