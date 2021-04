Fedriga: “Come Regioni proporremo al Governo di riaprire alcune attività” (Di lunedì 12 aprile 2021) TRIESTE – Le riaperture? “Spero già giovedì di portare le prime proposte al governo in tal senso, in un’ottica costruttiva e collaborativa, trovando soluzioni per avere la massima sicurezza possibile garantendo la ripresa dell’attività economica”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) TRIESTE – Le riaperture? “Spero già giovedì di portare le prime proposte al governo in tal senso, in un’ottica costruttiva e collaborativa, trovando soluzioni per avere la massima sicurezza possibile garantendo la ripresa dell’attività economica”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga.

