Favori in cambio di mazzette per le analisi, quattro condanne e 31 rinvii a giudizio (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – L’ex presidente della Provincia di Caserta Domenico Zinzi è stato rinviato a giudizio, insieme ad altri trenta imputati, dal gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito di un’indagine della Procura relativa alla gestione illecita del Reparto di Patologia Clinica dell’ospedale di Caserta. Il gup ha anche condannato in sede di abbreviato Angelo Costanzo, ex dirigente della Patologia Clinica (4 anni e otto mesi), la dipendente Angela Grillo (quattro anni e due mesi), Vincenza Scotti (due anni e mezzo), titolare del laboratorio Sanatrix di Caivano, moglie di Costanzo e sorella del boss della Nco Pasquale Scotti (non indagato per questa vicenda); due anni e mezzo sono stati inflitti a Giovanni Baglivi, rappresentante farmaceutico di Santa Maria a Vico, mentre sono stati assolti Giuseppe Canzano e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – L’ex presidente della Provincia di Caserta Domenico Zinzi è stato rinviato a, insieme ad altri trenta imputati, dal gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito di un’indagine della Procura relativa alla gestione illecita del Reparto di Patologia Clinica dell’ospedale di Caserta. Il gup ha anche condannato in sede di abbreviato Angelo Costanzo, ex dirigente della Patologia Clinica (4 anni e otto mesi), la dipendente Angela Grillo (anni e due mesi), Vincenza Scotti (due anni e mezzo), titolare del laboratorio Sanatrix di Caivano, moglie di Costanzo e sorella del boss della Nco Pasquale Scotti (non indagato per questa vicenda); due anni e mezzo sono stati inflitti a Giovanni Baglivi, rappresentante farmaceutico di Santa Maria a Vico, mentre sono stati assolti Giuseppe Canzano e ...

Favori in cambio di mazzette per le analisi, quattro condanne e 31 rinvii a giudizio anteprima24.it Favori in cambio di mazzette per le analisi, quattro condanne e 31 rinvii a giudizio Per gli inquirenti il reparto di patologia clinica sarebbe stato al centro di un sistema di favori in cambio di mazzette e viaggi dati a Costanzo e ai collaboratori, con esami fatti ad “amici” senza ...

