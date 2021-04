Farra di Soligo, casa avvolta dalle fiamme: mamma e figli intossicati (Di lunedì 12 aprile 2021) Domenica 11 aprile, poco dopo le 18.30, un grave incendio è divampato in via San Francesco a Farra di Soligo . La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai soccorsi di intervenire con ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 12 aprile 2021) Domenica 11 aprile, poco dopo le 18.30, un grave incendio è divampato in via San Francesco adi. La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai soccorsi di intervenire con ...

Ultime Notizie dalla rete : Farra Soligo Farra di Soligo, casa avvolta dalle fiamme: mamma e figli intossicati Domenica 11 aprile, poco dopo le 18.30, un grave incendio è divampato in via San Francesco a Farra di Soligo . La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai soccorsi di intervenire con tempestività allo spegnimento delle fiamme. Il sindaco Mattia Perencin, arrivato sul posto, aveva ...

Incendio a Farra di Soligo, casa in fiamme e un intero borgo a rischio La Tribuna di Treviso Canna fumaria funziona male, scoppia il rogo: mamma porta in salvo i tre figli FARRA DI SOLIGO - Quando è scoppiato un incendio in casa, il suo primo istinto è stato portare fuori i tre figli. Ha salvato la sua famiglia dalle fiamme la donna di origine marocchina che con marito ...

