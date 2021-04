Farmaci: in Italia 50% pazienti cronici over 65non si cura in modo corretto (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - In Italia con oltre 8 milioni di over65 affetti da almeno una malattia cronica e circa 2 milioni di anziani costretti ad assumere almeno 10 Farmaci al giorno, l'aderenza alle terapie rappresenta un fattore chiave per garantire una buona qualità di vita e la sostenibilità del Ssn, ma ad oggi solo il 50% dei pazienti di età superiore ai 65 anni riesce a seguire correttamente le cure. I 'numeri' vengono ricordati in occasione della Giornata nazionale per l'aderenza terapeutica, che si celebra oggi, istituita per ricordare a pazienti, caregiver, operatori sanitari e Istituzioni che seguire correttamente le cure è fondamentale soprattutto per chi convive con una malattia cronica, in particolare ora in piena emergenza pandemica. E' ormai palese infatti che la mancata ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - Incon oltre 8 milioni di65 affetti da almeno una malattia cronica e circa 2 milioni di anziani costretti ad assumere almeno 10al giorno, l'aderenza alle terapie rappresenta un fattore chiave per garantire una buona qualità di vita e la sostenibilità del Ssn, ma ad oggi solo il 50% deidi età superiore ai 65 anni riesce a seguire correttamente le cure. I 'numeri' vengono ricordati in occasione della Giornata nazionale per l'aderenza terapeutica, che si celebra oggi, istituita per ricordare a, caregiver, operatori sanitari e Istituzioni che seguire correttamente le cure è fondamentale soprattutto per chi convive con una malattia cronica, in particolare ora in piena emergenza pandemica. E' ormai palese infatti che la mancata ...

