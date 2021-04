Facebook ha speso 23 milioni di dollari per la sicurezza di Zuckerberg (Di lunedì 12 aprile 2021) Il fondatore e ad di Facebook, Mark Zuckerberg (foto: KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)Facebook ha speso oltre 23 milioni di dollari durante il 2020 per garantire la sicurezza del suo amministratore delegato Mark Zuckerberg dopo che le revisioni annuali sulla sicurezza effettuate dalla società di Menlo Park hanno individuato numerose “minacce specifiche per il signor Zuckerberg”. Lo si apprende da una dichiarazione consegnata alla Securities and Exchange Commission, l’autorità degli Stati Uniti preposta al controllo del mercato, da Facebook. Dato che il suo Ceo è spesso visto di cattivo occhio dai detrattori del social network e delle sue scelte personali o pubbliche, la società ha deciso di ... Leggi su wired (Di lunedì 12 aprile 2021) Il fondatore e ad di, Mark(foto: KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)haoltre 23didurante il 2020 per garantire ladel suo amministratore delegato Markdopo che le revisioni annuali sullaeffettuate dalla società di Menlo Park hanno individuato numerose “minacce specifiche per il signor”. Lo si apprende da una dichiarazione consegnata alla Securities and Exchange Commission, l’autorità degli Stati Uniti preposta al controllo del mercato, da. Dato che il suo Ceo è spesso visto di cattivo occhio dai detrattori del social network e delle sue scelte personali o pubbliche, la società ha deciso di ...

