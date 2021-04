F1 GP Emilia - Romagna, Sticchi Damiani: 'Faremo di tutto per mantenere due gare in Italia' (Di lunedì 12 aprile 2021) Intanto è stato attivato il nuovo sito 'vetrina' madeinitaly.gov.it . 'Il nostro Paese unisce caratteristiche uniche che vogliamo promuovere: iniziamo con questo evento, ma proseguiremo con molti ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 aprile 2021) Intanto è stato attivato il nuovo sito 'vetrina' madeinitaly.gov.it . 'Il nostro Paese unisce caratteristiche uniche che vogliamo promuovere: iniziamo con questo evento, ma proseguiremo con molti ...

Advertising

lorepregliasco : Con i dati di oggi Basilicata, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche e Trento sono tutte sopra l'80% di over 80… - marcodimaio : Da oggi in Emilia-Romagna al via prenotazioni #vaccino fascia 70-74 anni. Nel frattempo, siamo la prima grande regi… - Agenzia_Ansa : Bonaccini al ministro del Turismo Garavaglia: 'Dica no all'idea di isole Covid Free'. Il presidente dell'Emilia Rom… - fzovico : RT @emiliapost_: L’assessore allo #Sviluppoeconomico dell’Emilia-Romagna nelle scorse settimane ha scritto al governo: «Non saranno gli aiu… - simcopter : RT @RegioneER: #F1, #ImolaGP 'Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna' (16-18 aprile): la #MotorValley vetrina delle eccellenze… -