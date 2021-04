Europeo, lettera di Gravina al Premier Draghi: “Ci aiuti a tenerlo a Roma” (Di lunedì 12 aprile 2021) Una richiesta di aiuto e soccorso del calcio italiano alla politica. La lettera di Gravina al Premier Draghi è uno degli ultimi appigli della FIGC per mantenere qualche partita dell’Europeo, che si giocherà in estate, a Roma. lettera di Gravina a Draghi: le richieste della FIGC Nel fine settimana è arrivata sulla scrivania del Premier Mario Draghi una lettera, più simile ad un grido di aiuto, firmata da Gabriele Gravina, numero uno della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il motivo della richiesta di soccorso è il mantenimento delle gare dell’Europeo nella Capitale d’Italia. Per tenere le partite del calcio internazionale in programma per questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Una richiesta di aiuto e soccorso del calcio italiano alla politica. Ladialè uno degli ultimi appigli della FIGC per mantenere qualche partita dell’, che si giocherà in estate, adi: le richieste della FIGC Nel fine settimana è arrivata sulla scrivania delMariouna, più simile ad un grido di aiuto, firmata da Gabriele, numero uno della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il motivo della richiesta di soccorso è il mantenimento delle gare dell’nella Capitale d’Italia. Per tenere le partite del calcio internazionale in programma per questa ...

Advertising

StefanoFeltri : Alcuni europarlamentari hanno scritto una lettera al Presidente del Consiglio europeo Charles Michel chiedendone l… - gnomini : RT @TuttoMercatoWeb: Euro 2020 in Italia? Lettera di Gravina a Draghi: 'Ci aiuti a tenere l'Europeo a Roma' - Radio1Rai : ??#Federcalcio Il Presidente #Gravina ha inviato una lettera a #Draghi, dove chiede al Premier di “adoperarsi affinc… - TuttoMercatoWeb : Euro 2020 in Italia? Lettera di Gravina a Draghi: 'Ci aiuti a tenere l'Europeo a Roma' - fcin1908it : FIGC, lettera di Gravina a Draghi: 'Si adoperi per le gare dell'Europeo in Italia' -