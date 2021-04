Europei calcio 2021, pubblico negli stadi. Il CTS si auspica “più tempo dalla Uefa” (Di lunedì 12 aprile 2021) Gli Europei 2021 di calcio si disputeranno anche in Italia. Sarà lo stadio Olimpico di Roma a ospitare le partite della nostra Nazionale nella fase a gironi e alcuni incontri della fase a eliminazione diretta. Il Governo ha dato il via libera alla presenza del pubblico sugli spalti, ma Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, si auspica un po’ più di tempo dalla Uefa. Locatelli ha dichiarato a Radio 1: “Auspico il massimo del dialogo sia con la sottosegretaria Vezzali sia con la Federcalcio per avere un po’ più di tempo e dall’altro per adottare protocolli in linea. Io credo che se riuscissimo ad arrivare ai primi giorni di maggio, sarebbe un pochino più fattibile una previsione ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Glidisi disputeranno anche in Italia. Sarà loo Olimpico di Roma a ospitare le partite della nostra Nazionale nella fase a gironi e alcuni incontri della fase a eliminazione diretta. Il Governo ha dato il via libera alla presenza delsugli spalti, ma Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, siun po’ più di. Locatelli ha dichiarato a Radio 1: “Auspico il massimo del dialogo sia con la sottosegretaria Vezzali sia con la Federper avere un po’ più die dall’altro per adottare protocolli in linea. Io credo che se riuscissimo ad arrivare ai primi giorni di maggio, sarebbe un pochino più fattibile una previsione ...

Advertising

Gazzetta_it : #Euro2020, via libera al ritorno del pubblico negli stadi in Italia: c'è l'ok del Governo - LauraMiraglia3 : RT @Zeta_Luiss: Numeri, calcoli, statistiche. E se in un mondo computerizzato anche la #Nazionale di calcio fosse data-oriented? ?? ???? An… - NCN_it : EURO 2020, LA #TURCHIA VUOLE OSPITARE LA GARA INAUGURALE CONTRO L'#ITALIA #Europei #Euro2020 #ItaliaTurchia - roberto2_lamela : Un 'Calcio al Dittatore!' #Erdogadittatore #Erdogandiktatörü La crisi diplomatica fra #Erdogan e #Draghi diventa… - ciccionocera00s : RT @Gazzetta_it: Il #Cts: 'Europei col pubblico negli stadi? L’ #Uefa ci dia più tempo, fino ai primi di maggio' -