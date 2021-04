Euro2021 a rischio per l’Italia, Gravina chiama Draghi (Di lunedì 12 aprile 2021) Mentre la situazione pandemica in Italia migliora a passo di lumaca, Gravina chiede aiuto al premier Mauro Draghi affinché Roma non perda l’assegnazione di Euro2021. Mancano pochi giorni affinché la UEFA si pronunci si Euro2021, competizione che per la prima volta sarà itinerante e dovrebbe avere la sua gara inaugurale proprio a Roma. Il tempo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 aprile 2021) Mentre la situazione pandemica in Italia migliora a passo di lumaca,chiede aiuto al premier Mauroaffinché Roma non perda l’assegnazione di. Mancano pochi giorni affinché la UEFA si pronunci si, competizione che per la prima volta sarà itinerante e dovrebbe avere la sua gara inaugurale proprio a Roma. Il tempo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

