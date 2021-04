EURO 2020, tifosi negli stadi: nuova scadenza per le Federazioni (Di lunedì 12 aprile 2021) La UEFA chiama a raccolte le Federazioni per EURO 2020: le assicurazioni sui tifosi negli stadi dovranno pervenire entro il 16 aprile Le comunicazioni ufficiali in merito alla presenza dei tifosi negli stadi durante EURO 2020 dovranno pervenire all’UEFA entro venerdì 16 aprile. È questa la notizia riportata dall’Ansa. La data del 19 aprile avrà luogo l’Esecutivo UEFA a Montreaux, che confermerà o cancellerà le dodici città ospitanti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) La UEFA chiama a raccolte leper: le assicurazioni suidovranno pervenire entro il 16 aprile Le comunicazioni ufficiali in merito alla presenza deidurantedovranno pervenire all’UEFA entro venerdì 16 aprile. È questa la notizia riportata dall’Ansa. La data del 19 aprile avrà luogo l’Esecutivo UEFA a Montreaux, che confermerà o cancellerà le dodici città ospitanti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Ok del Governo: Euro 2020 col pubblico a Roma ?? - Gazzetta_it : #Euro2020, via libera al ritorno del pubblico negli stadi in Italia: c'è l'ok del Governo - _shadowlikeme95 : RT @KimJeontokki: ITALIAN ARMYS SONO RIUSCITI A CERTIFICARE BE USCITO A FINE NOVEMBRE 2020 NONOSTANTE IN ITALIA L’ALBUM COSTI DAI 40 AI 70… - YBah96 : RT @mgpg07: Stamattina tutto preoccupato perché la Turchia di Erdogan ci fregherebbe le partite di Euro 2020(1) in quanto il nostro governo… - laziopress : Euro 2020, l’Uefa stringe: il 16 aprile la deadline per il pubblico negli stadi -