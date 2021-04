Estremamente vulnerabili, nella Bassa nuova modalità di prenotazione dei vaccini (Di lunedì 12 aprile 2021) L’ASST Bergamo Ovest comunica di aver implementato la modalità di prenotazione per i pazienti Estremamente vulnerabili in carico alle strutture. 1) Persone Estremamente vulnerabili in carico alle strutture ospedaliere di Treviglio e Romano di Lombardia (diabetici, oncologici, nefropatici/dializzati, scompenso cardiaco, BPCO, reumatologici, ecc) Dal 18 marzo le persone con elevatissima fragilità (diabetici, oncologici, nefropatici/dializzati, scompenso cardiaco, BPCO, reumatologici, ecc) in cura presso i nostri centri specialistici vengono contattate telefonicamente dal personale incaricato della struttura per fissare l’appuntamento. Se non siete ancora stati chiamati contattate il vostro centro di riferimento o iscrivete alla mail: info vaccini@asst-bgovest.it Per ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 aprile 2021) L’ASST Bergamo Ovest comunica di aver implementato ladiper i pazientiin carico alle strutture. 1) Personein carico alle strutture ospedaliere di Treviglio e Romano di Lombardia (diabetici, oncologici, nefropatici/dializzati, scompenso cardiaco, BPCO, reumatologici, ecc) Dal 18 marzo le persone con elevatissima fragilità (diabetici, oncologici, nefropatici/dializzati, scompenso cardiaco, BPCO, reumatologici, ecc) in cura presso i nostri centri specialistici vengono contattate telefonicamente dal personale incaricato della struttura per fissare l’appuntamento. Se non siete ancora stati chiamati contattate il vostro centro di riferimento o iscrivete alla mail: info@asst-bgovest.it Per ...

sara80elmi : RT @EugenioGiani: Da questa settimana gli estremamente vulnerabili riceveranno anche le dosi Pfizer oltre a quelle Moderna già destinate. A… - mimo8111 : @EugenioGiani Saranno contattati telefonicamente nei prossimi 15gg per la valutazione o per la data di vaccinazione… - Usltoscsudest : RT @Usltoscsudest: Estremamente vulnerabili e disabili gravi La Regione Toscana ha messo a punto i meccanismi per la vaccinazione delle per… - Lobo23541195 : Mi sono prenotato per il vaccino anticovid per il 29 aprile prossimo. Mi è stato detto che non è possibile al mome… - maurizio1999 : @LMtredici @EugenioGiani Perché si chiamano ultra fragili? Estremamente vulnerabili? ..... super malatissimi no? -

Ultime Notizie dalla rete : Estremamente vulnerabili Ventimila persone vaccinate oggi in Puglia Le operazioni vaccinali continuano, insieme a quelle delle seconde dosi alle persone ultraottantenni e delle prime dosi alle persone estremamente vulnerabili. La giornata di ieri, nonostante fosse ...

In arrivo questa settimana oltre 136mila dosi tra Pfizer, Astra e Johnson Per la prima volta Pfizer anche per gli estremamente vulnerabili: 17mila dosi a chi ha gravi patologie o disabilità, prioritariamente di età compresa tra i 70 e i 79 anni La campagna di vaccinazione degli over 80, degli ultra settantenni e ...

Vaccino Covid: stop a prime dosi per personale scuola, tranne estremamente vulnerabili. Avviso Umbria Orizzonte Scuola Vaccinazioni in Fiera a Ferrara: attenzione alle false notizie Ad oggi la campagna vaccinale prosegue regolarmente con le fasce di categorie indicate: da oggi, lunedì 12 aprile, sono state aperte le prenotazioni agli over 70 e proseguono le somministrazioni per ...

Come prenotare per età e fragilità: in una guida tutti i consigli dell’Ats di Mantova I pazienti fragili in carico alle strutture ospedaliere, ovvero i cittadini "estremamente vulnerabili" individuati dal ministero della Salute (affetti da gravi patologie che comportano limitazioni ...

Le operazioni vaccinali continuano, insieme a quelle delle seconde dosi alle persone ultraottantenni e delle prime dosi alle persone. La giornata di ieri, nonostante fosse ...Per la prima volta Pfizer anche per gli: 17mila dosi a chi ha gravi patologie o disabilità, prioritariamente di età compresa tra i 70 e i 79 anni La campagna di vaccinazione degli over 80, degli ultra settantenni e ...Ad oggi la campagna vaccinale prosegue regolarmente con le fasce di categorie indicate: da oggi, lunedì 12 aprile, sono state aperte le prenotazioni agli over 70 e proseguono le somministrazioni per ...I pazienti fragili in carico alle strutture ospedaliere, ovvero i cittadini "estremamente vulnerabili" individuati dal ministero della Salute (affetti da gravi patologie che comportano limitazioni ...