«Esistono già 1400 varianti del Covid» (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono il nuovo spauracchio, il grande nemico di scienziati e virologi. Stiamo parlando delle «varianti» del Covid. Dalla brasiliana, alla sudafricana senza dimenticare la più pericolosa, quella inglese, responsabile della seconda e terza ondata. Questo però stando all'oggi, perché quello che ci riserveranno le varianti per il futuro non è dato sapersi, come ci spiega il Prof. Marco Gerdol, genetista all'Università di Trieste. Quali sono le varianti in circolazione del Covid e perché le varianti del Covid destano più preoccupazione? «Le varianti di SARS-CoV-2 in circolazione sono moltissime (ad oggi ne sono riconosciute quasi 1400 nel sistema di classificazione Pango, quello maggiormante utilizzato), ma soltanto una piccolissima frazione ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono il nuovo spauracchio, il grande nemico di scienziati e virologi. Stiamo parlando delle «» del. Dalla brasiliana, alla sudafricana senza dimenticare la più pericolosa, quella inglese, responsabile della seconda e terza ondata. Questo però stando all'oggi, perché quello che ci riserveranno leper il futuro non è dato sapersi, come ci spiega il Prof. Marco Gerdol, genetista all'Università di Trieste. Quali sono lein circolazione dele perché ledeldestano più preoccupazione? «Ledi SARS-CoV-2 in circolazione sono moltissime (ad oggi ne sono riconosciute quasinel sistema di classificazione Pango, quello maggiormante utilizzato), ma soltanto una piccolissima frazione ...

Advertising

co18as11 : RT @francescatotolo: I genitori della ragazza toscana cacciata di casa sono stati immediatamente indagati per violenza privata aggravata da… - MaurizioFuochi : RT @francescatotolo: I genitori della ragazza toscana cacciata di casa sono stati immediatamente indagati per violenza privata aggravata da… - Mirith_ : RT @francescatotolo: I genitori della ragazza toscana cacciata di casa sono stati immediatamente indagati per violenza privata aggravata da… - ALisimberti : RT @francescatotolo: I genitori della ragazza toscana cacciata di casa sono stati immediatamente indagati per violenza privata aggravata da… - rihitster : RT @francescatotolo: I genitori della ragazza toscana cacciata di casa sono stati immediatamente indagati per violenza privata aggravata da… -

Ultime Notizie dalla rete : Esistono già "Esistono già 1400 varianti del Covid" Oltre a SARS - CoV - 2, abbiamo già assistito a due altri eventi zoonotici documentati che hanno riguardato i Coronavirus in tempi recenti (quelli di SARS e MERS), che fortunatamente non hanno avuto ...

Fuori dagli schemi 9 - Nicola Lagioia Rispetto alle opere precedenti, già in parte contaminate da elementi di non - fiction, La città dei ... come si arriva a decidere se scrivere un romanzo "ispirato a" (esistono casi celeberrimi, penso ...

Esistono ancora certi “doveri coniugali”? Altalex Oltre a SARS - CoV - 2, abbiamoassistito a due altri eventi zoonotici documentati che hanno riguardato i Coronavirus in tempi recenti (quelli di SARS e MERS), che fortunatamente non hanno avuto ...Rispetto alle opere precedenti,in parte contaminate da elementi di non - fiction, La città dei ... come si arriva a decidere se scrivere un romanzo "ispirato a" (casi celeberrimi, penso ...