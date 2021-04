Erdogan non è solo: anche al Sisi è della stessa pasta. Ora diamo la cittadinanza a Zaki (Di lunedì 12 aprile 2021) di Marta De Vivo e Paolo Di Falco Draghi ha dato del dittatore a Erdogan: l’ha chiamato per quello che è davvero, non ha lasciato spazio a parole di circostanza o ad un linguaggio mediatore tipico della politica. La realtà sbattuta in faccia così, quella cruda che ti spezza in due, non è stata apprezzata dai turchi i quali hanno subito convocato l’ambasciatore italiano ad Ankara, Massimo Gaiani. Di Maio lo scorso autunno parlava dell’ottimo rapporto con possibilità di sviluppo tra i due paesi, l’Italia vantava di essere il secondo partner commerciale della Turchia in ambito europeo e il quinto su scala mondiale. Purtroppo questi paesi con schemi “dittatoriali” continuano a rappresentare un problema sul fronte dei diritti umani e della buona condotta. Nonostante le evidenti distanze tra il nostro paese e le dittature, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) di Marta De Vivo e Paolo Di Falco Draghi ha dato del dittatore a: l’ha chiamato per quello che è davvero, non ha lasciato spazio a parole di circostanza o ad un linguaggio mediatore tipicopolitica. La realtà sbattuta in faccia così, quella cruda che ti spezza in due, non è stata apprezzata dai turchi i quali hanno subito convocato l’ambasciatore italiano ad Ankara, Massimo Gaiani. Di Maio lo scorso autunno parlava dell’ottimo rapporto con possibilità di sviluppo tra i due paesi, l’Italia vantava di essere il secondo partner commercialeTurchia in ambito europeo e il quinto su scala mondiale. Purtroppo questi paesi con schemi “dittatoriali” continuano a rappresentare un problema sul fronte dei diritti umani ebuona condotta. Nonostante le evidenti distanze tra il nostro paese e le dittature, ...

Advertising

fattoquotidiano : LA CATTIVERIA I turchi offesi per le parole di Draghi su Erdogan. Non sanno che da noi “dittatore” è un complimento… - fahrettinaltun : Il PM nominato d’Italia ha superato i limiti definendo come 'dittatore' Recep Tayyip Erdogan che è eletto President… - meb : Dispiace che non ci sia posto per la Presidente della Commissione europea @vonderleyen ad Ankara, l’importante è ch… - alekos_unuomo : Vieta manifestazioni e sterilizza il dissenso di gente disperata, e no, non è Erdogan. #IoApro #Montecitorio - 27_giulia : RT @ostvest: Assolutamente ridicola e disgustosa la gara dei giornali di regime a sottolineare che 'la manifestazione non è autorizzata'.… -