Eni rafforza la sua presenza in Vietnam con acquisizione nuovo Blocco

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Eni, attraverso la controllata Eni, ha completato l’da Krisenergy (115) Ltd. del 100% di interesse nel115/09, nel bacino del Song Hong, nell’offshore delcentrale, divenendone l’operatore. Con questa operazione, Enila suanel Paese e continua l’espansione del portfolio gas nell’estremo oriente asiatico. L’area è adiacente al114, nel quale Enied il suo partner Essar Exploration and Production Limited hanno recentemente annunciato la scoperta a gas e condensati di Ken Bau e stanno attualmente conducendone la campagna di delineazione, sottolinea la società italiana in una nota. La nuova area contrattuale confina inoltre con il ...

