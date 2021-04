Elisabetta Sgarbi e quelle 9 lezioni di scienza sui vaccini che cambiano la prospettiva (Di lunedì 12 aprile 2021) Elisabetta Sgarbi, nota regista cinematografica ed editrice italiana, ha compiuto un’operazione divulgativa fondamentale. In questo momento di paura e di incertezza collettiva ha messo un punto fermo. Con il docufilm Vaccini. 9 lezioni di scienza ha infatti deciso di trattare un tema delicato, con un taglio innovativo. Nell’affrontare un argomento clou della pandemia, ha voluto che a parlare fosse la scienza e non il qualunquismo e ha prediletto i fatti che hanno espresso in modo esaustivo i maggiori esperti del settore (scopriteli sfogliando la gallery). Quello della Sgarbi è un messaggio chiaro: la scienza deve avere la sua autorità. Il film, prodotto da Betty Wrong e Fondazione Meyer, dopo essere stato presentato in anteprima al 37º Torino Film Festival, ha visto il sul debutto il 7 di aprile sulla piattaforma Nexo+. https://www.youtube.com/watch?v=JNxPHcPMzm4 Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 aprile 2021) Elisabetta Sgarbi, nota regista cinematografica ed editrice italiana, ha compiuto un’operazione divulgativa fondamentale. In questo momento di paura e di incertezza collettiva ha messo un punto fermo. Con il docufilm Vaccini. 9 lezioni di scienza ha infatti deciso di trattare un tema delicato, con un taglio innovativo. Nell’affrontare un argomento clou della pandemia, ha voluto che a parlare fosse la scienza e non il qualunquismo e ha prediletto i fatti che hanno espresso in modo esaustivo i maggiori esperti del settore (scopriteli sfogliando la gallery). Quello della Sgarbi è un messaggio chiaro: la scienza deve avere la sua autorità. Il film, prodotto da Betty Wrong e Fondazione Meyer, dopo essere stato presentato in anteprima al 37º Torino Film Festival, ha visto il sul debutto il 7 di aprile sulla piattaforma Nexo+. https://www.youtube.com/watch?v=JNxPHcPMzm4

