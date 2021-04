Elettra Lamborghini prima dell’Isola dei Famosi svela: “Ho bisogno di fermarmi” (Di lunedì 12 aprile 2021) Elettra Lamborghini prima dell’Isola dei Famosi ha annunciato di volersi prendere una pausa non appena il programma sarà finito. Elettra Lamborghini è una delle tre opinioniste dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. La cantante di Musica e il resto scompare, dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, non si è mai fermata un secondo. Prendendo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 12 aprile 2021)deiha annunciato di volersi prendere una pausa non appena il programma sarà finito.è una delle tre opinionistedeidi Ilary Blasi. La cantante di Musica e il resto scompare, dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, non si è mai fermata un secondo. Prendendo L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

