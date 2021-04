Elettra Lamborghini | Il mio cognome? Una rogna | dopo l' Isola lascio la tv

(Di lunedì 12 aprile 2021) Novella Toloni Dal"ingombrante" alla voglia di tornare a fare musica.confessa di volersi prendere una pausa The Voice, L'dei Famosi, la docu-serie su Discovery Plus, Ex on the Beach e ora anche una serie a fumetti a lei dedicata. Tutti voglionoe lei a dire "no" non riesce proprio. Nata nella musica e prestata alla televisione, la bella ereditiera però ora teme di bruciarsi per la sovraesposizione e annuncia: "Partecipo all'dei famosi e poi basta: mi fermo per un bel un po' di tempo". Lo ha svelato lei stessa nella sua ultima intervista rilasciata a Libero, doveha raccontato dei suoi esordi nel mondo della musica e del sostegno ...

...e Tommaso Zorzi. Ma cosa succederà nella puntata di stasera, lunedì 12 aprile ? Ebbene, Andrea Cerioli e Drusilla Gucci sono a rischio perché in nomination. Chi uscirà e dovrà ...Isola dei Famosi va in onda oggi, lunedì 12 aprile in prime time su Canale 5. Troveremo sempre al timone Ilary Blasy con i suoi opinionisti classici: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed. Il programma va in onda dopo una settimana. Infatti, la scorsa settimana non c'è stato il doppio appuntamento, in quanto nelle vicinanze dell'isola prendeva il via lo stesso ...La sera di oggi, lunedì 12 aprile, torna l’Isola dei Famosi. Nella puntata odierna verranno lanciate nuove sfide e avverrano nuovi colpi di scena. Ilary Blasi e i commentatori Tommaso Zorzi, Elettra L ...Tutti vogliono Elettra Lamborghini e lei a dire "no" non riesce proprio. Nata nella musica e prestata alla televisione, la bella ereditiera però ora teme di bruciarsi per la sovraesposizione e ...