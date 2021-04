Editoria: Fieg, su rassegne stampa Tar conferma non riproducibili articoli a riproduzione riservata (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Esprimo grande apprezzamento per la sentenza del Tar Lazio in materia di rassegne stampa che conferma, tra l’altro, la legittimità della Fieg ad agire a tutela degli interessi dei propri associati nel contrasto alle violazioni del diritto d’autore”. Lo ha dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser Monti, in merito alla pronuncia con la quale il Tar Lazio ha definitivamente respinto il ricorso presentato dalla società di media monitoring Eco della stampa contro la delibera Agcom che vietava di utilizzare nelle rassegne stampa articoli di giornale oggetto di espressa riserva. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “Esprimo grande apprezzamento per la sentenza del Tar Lazio in materia diche, tra l’altro, la legittimità dellaad agire a tutela degli interessi dei propri associati nel contrasto alle violazioni del diritto d’autore”. Lo ha dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser Monti, in merito alla pronuncia con la quale il Tar Lazio ha definitivamente respinto il ricorso presentato dalla società di media monitoring Eco dellacontro la delibera Agcom che vietava di utilizzare nelledi giornale oggetto di espressa riserva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fisco24_info : Editoria: Fieg, su rassegne stampa Tar conferma non riproducibili articoli a riproduzione riservata: “Esprimo grand… - TV7Benevento : Editoria: Fieg, su rassegne stampa Tar conferma non riproducibili articoli a riproduzione riservata... - lifestyleblogit : Editoria: Fieg, su rassegne stampa Tar conferma non riproducibili articoli a riproduzione riservata - -