ECO-Ministero Istruzione: nuovo accordo con l'Ufficio di Venezia (Di lunedì 12 aprile 2021) Il 23 marzo 2021, nell'ambito della collaborazione tra INPS e gli uffici scolastici territoriali e grazie agli ottimi rapporti tra le strutture territoriali dell'Istituto e del Ministero dell'Istruzione, è stato perfezionato un nuovo accordo per il trasferimento all'Ufficio centrale ECO dipendenti pubblici delle domande di riscatto, ricongiunzione e computo ancora giacenti presso l'Ufficio scolastico di Venezia, presentate da soggetti nati dal 1954 in poi.

