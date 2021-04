“Ecco il mio nuovo volto”. Cristian Imparato, la gioia dopo la l’intervento: come è diventato (Di lunedì 12 aprile 2021) Cristian Imparato, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato ospite dell’ultima puntata del Live Non è la D’Urso per parlare di chirurgia estetica. Spesso tacciato di essersi sottoposto a troppi ritocchini, l’ex geiffino, noto al pubblico italiano per aver vinto la prima edizione del programma ”Io canto”, è intervenuto per spiegare l’ultimo intervento. Qualche tempo fa, di fronte alle insinuazioni riguardo l’uso della chirurgia estetica, Cristian si era infuriato su Instagram, pubblicando un lungo messaggio in cui si era sfogato contro gli haters. “Non sono più un bambino, sono trascorsi ormai ben più di 8 anni dalla mia prima esibizione in tv – aveva scritto -. Nessuno e dico nessuno conosce la mia vita privata e la mia storia che porto sulle mie spalle e sulle spalle dei miei più cari con grande forza”. Il vincitore di “Io ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021), ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato ospite dell’ultima puntata del Live Non è la D’Urso per parlare di chirurgia estetica. Spesso tacciato di essersi sottoposto a troppi ritocchini, l’ex geiffino, noto al pubblico italiano per aver vinto la prima edizione del programma ”Io canto”, è intervenuto per spiegare l’ultimo intervento. Qualche tempo fa, di fronte alle insinuazioni riguardo l’uso della chirurgia estetica,si era infuriato su Instagram, pubblicando un lungo messaggio in cui si era sfogato contro gli haters. “Non sono più un bambino, sono trascorsi ormai ben più di 8 anni dalla mia prima esibizione in tv – aveva scritto -. Nessuno e dico nessuno conosce la mia vita privata e la mia storia che porto sulle mie spalle e sulle spalle dei miei più cari con grande forza”. Il vincitore di “Io ...

