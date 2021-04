“Ecco come sono ora”. L’ultima volta si era fatto vedere così. Il nuovo volto del vip dopo i ritocchi (Di lunedì 12 aprile 2021) La notizia della visita di Cristian Imparato dal chirurgo plastico per gli interventi di liposuzione a fianchi, addome, collo e guance, aveva destato un grandissimo clamore mediatico. Lui, conosciuto dal popolo televisivo proprio in veste di ragazzino innocente dalla voce miracolosa, si era tirato addosso delle aspre critiche sulla sua scelta. Cristian, fiero della sua scelta, si era espresso su Instagram in merito, ignorando per intero i giudizi dei leoni da tastiera. “Mi sono rifatto al contrario per sgonfiarmi. Volevo avere un aspetto più naturale possibile. Adesso mi aspettano dei giorni di convalescenza. Un paio di giorni di riposo. Devo stare tranquillo”. Cristian Imparato dopo l’intervento, com’è oggi il viso Recentemente ospite da Barbara D’Urso è stato ovviamente chiamato a commentare il personale ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 12 aprile 2021) La notizia della visita di Cristian Imparato dal chirurgo plastico per gli interventi di liposuzione a fianchi, addome, collo e guance, aveva destato un grandissimo clamore mediatico. Lui, conosciuto dal popolo televisivo proprio in veste di ragazzino innocente dalla voce miracolosa, si era tirato addosso delle aspre critiche sulla sua scelta. Cristian, fiero della sua scelta, si era espresso su Instagram in merito, ignorando per intero i giudizi dei leoni da tastiera. “Mirial contrario per sgonfiarmi. Volevo avere un aspetto più naturale possibile. Adesso mi aspettano dei giorni di convalescenza. Un paio di giorni di riposo. Devo stare tranquillo”. Cristian Imparatol’intervento, com’è oggi il viso Recentemente ospite da Barbara D’Urso è stato ovviamente chiamato a commentare il personale ...

Advertising

borghi_claudio : Come il PD sta già preparando la comunicazione per dipingere i manifestanti... Oh come conosco i miei polli... - PrimeVideoIT : Ecco per voi una gif di @RudyZerbi che non so mai come usare ma mi piace tanto #Amici20 - sole24ore : ?? Arriva in Italia il #vaccino monodose #Johnson&Johnson. Ecco perché potrebbe dare una spinta decisiva alla campag… - GrendelFTMoor : RT @borghi_claudio: Come il PD sta già preparando la comunicazione per dipingere i manifestanti... Oh come conosco i miei polli... https://… - romi_andrio : RT @PassioneGrecia: ??Se passi da Santorini in attesa del traghetto per la prossima isola e hai qualche ora a disposizione, il nostro consig… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Call of Duty Warzone: marchio già occupato? L'attacco di un webgame Ecco che, nonostante un anno passato in totale tranquillità, Call of Duty Warzone è stato attaccato ... Insomma, sembra che la faccenda possa andare avanti ancora per molti mesi, vedremo come si ...

PROBABILI FORMAZIONI PSG BAYERN/ Diretta tv, Pochettino perde Marquinhos ... fissato il 4 - 2 - 3 - 1 come modulo di partenza, ecco che i due italiani dovrebbero essere titolari dal primo minuto oggi, chiaramente il primo a centrocampo e il secondo in difesa. Davanti a un ...

Covid, ecco come prenotare il vaccino in Campania La Repubblica 10 nuovi film queer da guardare adesso ecco 10 storie LGBTQ+ straordinariamente incoraggianti in uscita al cinema Laddove un tempo l’esperienza LGBTQ+ veniva rappresentata raramente sul grande schermo, oggi come oggi i contenuti ...

Cybersecurity e protezione dati aziendali: la consapevolezza è l’arma migliore Una chiacchierata con Alessandro Manfredini, che punta l’attenzione sull’importanza di una strategia di cybersecurity dall’approccio olistico ...

che, nonostante un anno passato in totale tranquillità, Call of Duty Warzone è stato attaccato ... Insomma, sembra che la faccenda possa andare avanti ancora per molti mesi, vedremosi ...... fissato il 4 - 2 - 3 - 1modulo di partenza,che i due italiani dovrebbero essere titolari dal primo minuto oggi, chiaramente il primo a centrocampo e il secondo in difesa. Davanti a un ...ecco 10 storie LGBTQ+ straordinariamente incoraggianti in uscita al cinema Laddove un tempo l’esperienza LGBTQ+ veniva rappresentata raramente sul grande schermo, oggi come oggi i contenuti ...Una chiacchierata con Alessandro Manfredini, che punta l’attenzione sull’importanza di una strategia di cybersecurity dall’approccio olistico ...