“È nato”. Fiocco celeste a UeD: la coppia festeggia l’arrivo di Tancredi (Di lunedì 12 aprile 2021) Arriva una bella notizia dal mondo di Uomini e Donne. Si festeggia un Fiocco celeste: è nato il figlio di una delle coppie nate nel dating show di Maria De Filippi. Il secondo figlio, per la precisione, perché dopo Tommaso ecco Tancredi. I due fin da subito si sono mostrati interessati l’una all’altro e nel programma è quindi sbocciato l’amore. Fin dal primo momento in cui hanno ufficializzato la loro storia hanno confidato il desiderio di diventare genitori e quel momento non è tardato ad arrivare. Nel 2019 i due ex protagonisti del trono over, che hanno già dei figli nati da precedenti relazioni, hanno dato il lieto annuncio della nascita di Tommaso. E a distanza di un anno circa, Jara Gaspari e Nicola Balestra hanno deciso nuovamente di allargare la famiglia.



La coppia aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Arriva una bella notizia dal mondo di Uomini e Donne. Siun: èil figlio di una delle coppie nate nel dating show di Maria De Filippi. Il secondo figlio, per la precisione, perché dopo Tommaso ecco. I due fin da subito si sono mostrati interessati l’una all’altro e nel programma è quindi sbocciato l’amore. Fin dal primo momento in cui hanno ufficializzato la loro storia hanno confidato il desiderio di diventare genitori e quel momento non è tardato ad arrivare. Nel 2019 i due ex protagonisti del trono over, che hanno già dei figli nati da precedenti relazioni, hanno dato il lieto annuncio della nascita di Tommaso. E a distanza di un anno circa, Jara Gaspari e Nicola Balestra hanno deciso nuovamente di allargare la famiglia.Laaveva ...

Sportpeoplenet : Dedicato al piccolo Maximilian, ultimo nato tra gli UGE dello Schalke 04, lo striscione affisso a Salerno, in zona… - infoitcultura : Sarah Nile è diventata mamma: è nato Noah, fiocco azzurro per l'ex gieffina - GDS_it : #SarahNile è diventata mamma: è nato #Noah, fiocco azzurro per l'ex #gieffina - Equestrian_In : È nato il figlio ?? ??dell'amazzone elvetica????Janika Sprunger e del cavaliere svedese ???? Henrik von Eckermann… - ParmaLiveTweet : Fiocco azzurro in casa crociata: è nato Luca Kurtic -