E’ morto Marco Bollesan, leggenda del rugby azzurro (Di lunedì 12 aprile 2021) Il rugby italiano perde un altro pezzo di storia. E' morto Marco Bollesan, 79 anni, leggenda della palla ovale italiana. Era stato 47 volte azzurro, 34 volte capitano della nazionale, commissario tecnico alla prima rugby World Cup del 1987, team manager nelle rassegne iridate del 2003 e del 2007, fondatore delle Zebre nella loro forma originaria di invitational club italiano."Per i rugbisti della mia generazione, per chiunque abbia praticato lo sport tra gli Anni `60 e gli Anni `80, ma anche per chi è venuto dopo Marco Bollesan è stato un esempio, l`epitome del rugbista coraggioso, il simbolo di un Gioco dove fango, sudore e sangue rappresentavano i migliori titoli onorifici. Ha contribuito a far conoscere il rugby nel ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 12 aprile 2021) Ilitaliano perde un altro pezzo di storia. E', 79 anni,della palla ovale italiana. Era stato 47 volte, 34 volte capitano della nazionale, commissario tecnico alla primaWorld Cup del 1987, team manager nelle rassegne iridate del 2003 e del 2007, fondatore delle Zebre nella loro forma originaria di invitational club italiano."Per i rugbisti della mia generazione, per chiunque abbia praticato lo sport tra gli Anni `60 e gli Anni `80, ma anche per chi è venuto dopoè stato un esempio, l`epitome del rugbista coraggioso, il simbolo di un Gioco dove fango, sudore e sangue rappresentavano i migliori titoli onorifici. Ha contribuito a far conoscere ilnel ...

