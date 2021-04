È morto a 54 anni Massimo Cuttitta, ex capitano della Nazionale italiana di rugby (Di lunedì 12 aprile 2021) Massimo Cuttitta, ex pilone e capitano della Nazionale italiana di rugby tra gli anni Novanta e Duemila, è morto domenica a 54 anni per complicazioni legate al Covid-19. Cuttitta, nato a Latina da una famiglia di origini napoletane, è morto Leggi su ilpost (Di lunedì 12 aprile 2021), ex pilone editra gliNovanta e Duemila, èdomenica a 54per complicazioni legate al Covid-19., nato a Latina da una famiglia di origini napoletane, è

Advertising

Corriere : Covid, il rugby piange uno dei suoi giganti: l’ex pilone dell’Italia Massimo Cuttitta... - fattoquotidiano : È morto Massimo Cuttitta, l’ex pilone del rugby azzurro era positivo al Covid. Aveva 54 anni - repubblica : Rugby, è morto Massimo Cuttitta: 70 volte nazionale, stroncato dal Covid a 54 anni - nicoletpwk28 : RT @delicatehar: un altro ragazzo nero è morto ad appena 20 anni ucciso dalla polizia degli USA. non ho più parole per descrivere lo schifo… - adorexhesx : RT @delicatehar: un altro ragazzo nero è morto ad appena 20 anni ucciso dalla polizia degli USA. non ho più parole per descrivere lo schifo… -