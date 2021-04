“È fidanzata con lui” Enula, chi è il ragazzo vip dell’ex allieva di Amici. Le foto parlano chiaro (Di lunedì 12 aprile 2021) La quarta puntata di “Amici 2021” ha visto un solo allievo eliminato. Enula, cantante della squadra formata dalla professoressa di danza Alessandra Celentano e il produttore musicale Rudy Zerbi, ha perso al ballottaggio finale contro il cantante Tancredi e ha lasciato Amici. Nella prima manche la squadra capitanata dai due sfida e batte quella dell’insegnate di danza Peparini e Anna Pettinelli. La ballerina Giulia si salva mentre Aka7even finisce al ballottaggio dopo aver perso contro Deddy. Nella seconda sfida tra Zerbi-Celentano e Cuccarini-Arisa Enula esce sconfitta, dopo aver perso la sfida contro Alessandro, prima e poi al ballottaggio con Deddy e Sangiovanni. E ancora nella sfida Zerbi-Celentano e Cuccarini-Arisa. La rivincita dei primi va in scena con la sconfitta di Tancredi che finisce come terzo candidato per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) La quarta puntata di “2021” ha visto un solo allievo eliminato., cantante della squadra formata dalla professoressa di danza Alessandra Celentano e il produttore musicale Rudy Zerbi, ha perso al ballottaggio finale contro il cantante Tancredi e ha lasciato. Nella prima manche la squadra capitanata dai due sfida e batte quella dell’insegnate di danza Peparini e Anna Pettinelli. La ballerina Giulia si salva mentre Aka7even finisce al ballottaggio dopo aver perso contro Deddy. Nella seconda sfida tra Zerbi-Celentano e Cuccarini-Arisaesce sconfitta, dopo aver perso la sfida contro Alessandro, prima e poi al ballottaggio con Deddy e Sangiovanni. E ancora nella sfida Zerbi-Celentano e Cuccarini-Arisa. La rivincita dei primi va in scena con la sconfitta di Tancredi che finisce come terzo candidato per ...

Advertising

poliziadistato : #SquadraMobile, #PoliziaPostale Roma con @Europol evitano una violenza di genere arrestando il mandante di un delit… - bbadreligion : @dariolaser Amo sono stata fidanzata con un veneto per un anno, avevano le strade super asfaltate anche nei paesini, per me quella è civiltà - Klelijahh : Ho fatto un sogno: ero fidanzata con Tony Stark, vivevamo in un attico assurdo e mi aveva fatto un’armatura BOH RAG… - rainbowtweetx : @91MEDICVNE 3 anni,e alla fine ha detto che mi vede solo come un'amica e si è innamorato di una delle mie migliori… - KManfry : @AdeleVinci @Ely_Bi_ @Jaki1811 @Le_Ragazze_diCY @SelnaChris @aydan_m_ @BarbaraColosimo @Silvana09998652 @guldemcan… -