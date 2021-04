Advertising

MashableItalia : Dune blu su Marte: la foto per celebrare i venti anni della missione Mars Odyssey - focusTECHit : Dune blu su Marte: la NASA pubblica una foto stupefacente - | - FioralbaF : Dune Blu sul Pianeta Rosso - misteru : Dune blu sul pianeta rosso -

Ultime Notizie dalla rete : Dune blu

Per celebrare i vent'anni di attività dell'orbiter, l'agenzia americana ha pubblicato una spettacolare immagine catturata ormai quasi due decenni ...Lo scorso giovedì la NASA ha pubblicato sul suo blog un post in cui racconta di aver fotografato delle magnifichesu ...Per celebrare l'anniversario del Mars Odyssey, la NASA ha rilasciato una nuova immagine in 'falso colore' che risale tra dicembre 2002 e novembre 2004.Per celebrare i vent'anni di attività dell'orbiter, l'agenzia americana ha pubblicato una spettacolare immagine catturata ormai quasi due decenni fa.