Advertising

AntoVitiello : #Pioli sull’espulsione di #Ibrahimovic: “Ho parlato con Zlatan, ha discusso con l’arbitro ma non gli ha mancato di… - Milannews24_com : Gazzetta: «Dottor Zlatan e Mister Ibra, le due facce del re del gol» - sportli26181512 : Dr Zlatan e Mr Ibra, le due facce del re del gol. Al Milan piace così com’è (ed ecco il rinnovo): Dr Zlatan e Mr Ib… - infoitsport : Gazzetta: «Dottor Zlatan e Mister Ibra, le due facce del re del gol» - Gazzetta_it : Dr Zlatan e Mr Ibra, le due facce del re del gol. Al #Milan piace così com’è. #Ibrahimovic -

Ultime Notizie dalla rete : Zlatan Ibra

... senza soltanto fare la faccia brutta o lasciarsi andare dagli scoppi d'ira del giovane Mister. Che però è sempre lì e puntualmente riappare. Dottore ?ha medicato le ferite del giovane ......diIbrahimovic di ieri: 'Se il comportamento è irriverente, ma non offende, non è da rosso. Detto questo, parliamo sempre della leadership, per me questa è una responsabilità importante,...A 39 anni non tutti riescono a reggere il peso non solo dello stress fisico ma anche emotivo del campo da calcio, invece Zlatan Ibrahimovic sembra essere pienamente cosciente di quello che fa e capace ...Amato da allenatore e compagni, meno dagli arbitri: stagione fin ora in chiaroscuro. Ma lo svedese…. «Dottor Zlatan e Mister Ibra» – così titola in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport ...