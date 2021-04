“Doppio ritratto del Principe Filippo” | la nuova opera di Guadagnuolo

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il pittore Francescoha realizzato un’dal titolo: “del” con la fronte corrucciata, le rughe come tratto proprio di uno stato d’animo. Il, di fronte e di spalle, due variazioni da unall’altro che svelano verità. Quest’è l’impronta dell’analisi più decisa dell’artista: la ricerca di una libertà che solo l’arte permette di analizzare. Ilva oltre la vita, prima il commiato e nel secondo si scopre la nuca come dire: “Ho terminato la mia missione”. Lo stile dinell’affrontare il, non è nel modo tradizionale, ma diventa più “reale” anzi transrealista. I ...

Il pittore Francesco Guadagnuolo ha realizzato un'opera dal titolo: "Doppio ritratto del Principe Filippo" con la fronte corrucciata, le rughe come tratto ...
Kid Cudi sfodera l'omaggio definitivo a Kurt Cobain con un doppio outfit firmato Off-White in accompagnamento di "Tequila Shots" e "Sad People" ...