Domenica Live, brilla la stella di Canale 5: ascolti da urlo per Barbara D'Urso (Di lunedì 12 aprile 2021) La Domenica brilla su Canale5. La d'Urso vola con picchi del 15% di share con 2 milioni 700 mila spettatori. Eppure, ieri, dentro Domenica Live c'erano 40 minuti totali di pubblicità: uno spazio pubblicitario in più rispetto alla settimana scorsa). Per Mediaset si tratta di un grande motivo di orgoglio, visto che la Domenica torna ad essere piena di share. Nessuna rivalità con Mara Venier: ieri la d'Urso ha pubblicato una foto con lei. Ed è stato subito un momento virale. Attualità, inchieste e cronaca. C'è tutto nel contenitore tv di Mediaset. E la d'Urso riesce a portare in studio Roman, il conduttore di un reality a cui prese parte Olesya (la ragazza russa in cerca di genitori biologici). Si pensava che fosse Denise Pipitone, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Lasu5. La d'vola con picchi del 15% di share con 2 milioni 700 mila spettatori. Eppure, ieri, dentroc'erano 40 minuti totali di pubblicità: uno spazio pubblicitario in più rispetto alla settimana scorsa). Per Mediaset si tratta di un grande motivo di orgoglio, visto che latorna ad essere piena di share. Nessuna rivalità con Mara Venier: ieri la d'ha pubblicato una foto con lei. Ed è stato subito un momento virale. Attualità, inchieste e cronaca. C'è tutto nel contenitore tv di Mediaset. E la d'riesce a portare in studio Roman, il conduttore di un reality a cui prese parte Olesya (la ragazza russa in cerca di genitori biologici). Si pensava che fosse Denise Pipitone, ma ...

